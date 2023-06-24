В Липецкой области рф уже латают уничтоженные днем дороги, скриншот видео

https://racurs.ua/n184443-rossiyskie-kommunalschiki-uje-lataut-dorogi-unichtojennye-v-ojidanii-vagnerovcev-video.html

Ракурс

У Липецькій області рф неподалік від міста Чаплигіна місцеві комунальники вже латають ями, котрі викопали в очікуванні руху через регіон колон російської ПВК «Вагнер».

.

Відповідне відео з’явилося у російських Telegram-каналах.

Сьогодні, 24 червня, ввечері власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що досяг домовленостей з російською владою, тож його найманці, щоб «не була пролита російська кров», повертаються у польові табори. За інформацією російських ЗМІ, з Пригожина вже зняті всі кримінальні справи.

Водночас, за інформацією ЗМІ, залишається чинним рішення російської влади зробити понеділок, 26 червня, вихідним днем для жителів Москви, котре було ухвалене раніше сьогодні на тлі наближення колон вагнерівців до столиці рф.