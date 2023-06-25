Правду о появлении евгения пригожина раскрыли в ISW. Фото:

https://racurs.ua/n184444-pravdu-o-bunte-prigojina-raskryli-v-isw.html

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Військове повстання в росії власника приватної військової компанії «Вагнера» євгена пригожина показало слабкість кремля та міноборони рф.

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Демарш цього військового злочинця скоріше всього завдасть істотних збитків зусиллям країни-агресора у її війні проти України. Угода, укладена між пригожиним та білоруським диктатором олександром лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Образ путіна, який з’являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив, — наголосили аналітики.

В ISW додають, це повстання показало не лише слабкість російських силовиків, але й нездатність самого диктатора володимира путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози.

Наступ «вагнерівців» на москву показав, якими безсилими є російські регулярні війська, спецслужби та інші силовики. Цей бунт показав, що приватні армії можуть «добитися вражаючих результатів».

Попри це аналітики не вважають, що незабаром відбудеться крах режиму путіна. Однак похід пригожина на москву, ймовірно, завдасть суттєвих збитків диктатурі та військовим зусиллям рф в її війні проти України.

Нагадаємо, ввечері 24 стало відомо, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко провів переговори з власником ПВК «Вагнера» євгеном пригожиним, в ході який було досягнуто домовленостей про «неприпустимість розв’язування кривавої бійні на території росії». «Вагнерівці» розвертають колони і вертаються в польові табори.