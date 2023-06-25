США не зафиксировали перемещений ядерного оружия в россии. Фото:

https://racurs.ua/n184446-ssha-ne-zafiksirovali-peremescheniy-yaderki-v-rossii-vo-vremya-bunta-prigojina-cnn.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки не виявили змін у розташуванні російських ядерних сил під час заколоту засновника ПВК «Вагнера» євгена пригожина.

.

Змін у ядерній позиції рф під час повстання так званого кухаря путіна не було. У Вашингтона «немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил, і у нас є давні, налагоджені канали зв’язку з росією щодо ядерних питань». Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

Ми не спостерігаємо жодних змін у розташуванні російських ядерних сил, — заявив представник Держдепартаменту.

Чиновники наголосили, що країна-агресор росія як ядерна держава несе «особливу відповідальність за командування, контроль і охорону своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що загрожують стратегічній стабільності».

Нагадаємо, що під час походу найманців ПВК «Вагнера» українські партизани з руху «АТЕШ» повідомляли про можливу спробу бойовиків захопити склад з ядерною зброєю у Воронезькій області, відомий також як 375 об'єктів «С».

Джерело: CNN