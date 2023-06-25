Разрушенный дом в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n184453-tela-dvuh-pogibshih-nashli-pod-zavalami-doma-v-kieve.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих внаслідок влучання обломків російської ракети у багатоповерхівку в Соломʼянському районі Києва.

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Під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином загинули вже п’ятеро осіб. Зараз триває операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Про це 25 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Нагадаємо, російський обстріл, здійснений 24 червня близько 3.00 у Солом’янському районі Києва, спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку. Загинуло щонайменше троє людей. Уночі над Києвом ППО збила до 20 російських ракет.

Було відомо про трьох загиблих, двох постраждалих госпіталізували. Ще дев’ятеро осіб отримали допомогу медиків на місці.