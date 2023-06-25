Рашисты пытаются вернуться на позиции, занимаемые до подрыва Каховской ГЭС

Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: «Укринформ»

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Російська армія намагається повернутися на позиції, які вона займала до підриву греблі Каховської ГЕС, проте змушена розміновувати території, які вона замінувала раніше.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, противник намагається повертатися на свої позиції, — зазначила вона.

Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій, — додала Гуменюк.

За словами речниці, росіянам на лівому березі нині «складно», оскільки в них дуже великі перебої з питною водою, а логістика не убезпечена.