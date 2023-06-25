Коллаборанты на Запорожье пытаются выйти на связь с украинскими спецслужбами

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Колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після «перевороту» у росії, який відбувався вчора, 25 червня, почали телефонувати українським спецслужбам, шукаючи шляхів до порятунку.

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Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про це в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на тлі подій у росії окупанти Мелітопольщини «проявилися як щури на потопаючому кораблі»:

одні шукали вихід на спецслужби України з варіантом здатися самим і здати «ближнього» поплічника кремля;

інші шукали шляхи для втечі, яких після «втоми мосту» на Чонгарі та вчорашніх хвилювань на росії стає все менше;

топ-гауляйтери про всяк випадок вислужувалися перед «царем» — переляканим голосом записували однакові за текстом відео про підтримку путіна, оскільки розуміли, що в разі, якщо з російським диктатором щось станеться, тікати вони не зможуть навіть у рф.

«Такої кількості колаборантів і зрадників, які знаходились на тимчасово окупованій території, ні наші спецслужби, ні наші органи місцевого самоврядування не бачили за останній майже рік, — наголошує Федоров. — Вони масово телефонували, намагались знайти можливість співробітництва і ми одразу побачили, хто готовий на це, а хто ні.

Федоров наголошує, що варіантів у зрадників небагато.