Почти три роты оккупантов уничтожили ВСУ за сутки на Таврическом направлении

ВСУ нанесли значительные потери врагу на Таврическом направлении, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184467-pochti-tri-roty-okkupantov-unichtojili-vsu-za-sutki-na-tavricheskom-napravlenii.html

Ракурс

Російські загарбники на Таврійському напрямку за добу втратили вбитими та пораненими майже три роти.

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Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Таврійський напрямок. Знищення росіян продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, — зазначив Тарнавський.

Зазначається, що за добу тако знищено 16 одиниць військової техніки ворога. Зокрема:

танк;

дві ББМ;

два БПЛА «Орлан-10»

БПЛА Zala;

гаубицю 2А65 «Мста-Б»;

РСЗВ БМ-27 «Ураган».