Почти три роты оккупантов уничтожили ВСУ за сутки на Таврическом направлении

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Російські загарбники на Таврійському напрямку за добу втратили вбитими та пораненими майже три роти.
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Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Таврійський напрямок. Знищення росіян продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, — зазначив Тарнавський.
Зазначається, що за добу тако знищено 16 одиниць військової техніки ворога. Зокрема:
- танк;
- дві ББМ;
- два БПЛА «Орлан-10»
- БПЛА Zala;
- гаубицю 2А65 «Мста-Б»;
- РСЗВ БМ-27 «Ураган».
Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога, — додав Тарнавський.
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