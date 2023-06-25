Майже три роти окупантів знищили ЗСУ за добу на Таврійському напрямку

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ЗСУ завдали значних втрат ворогу на Таврійському напрямку, фото: Генштаб ЗСУ
Майже три роти окупантів знищили ЗСУ за добу на Таврійському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n184467-mayje-try-roty-okupantiv-znyschyly-zsu-za-dobu-na-tavriyskomu-napryamku.htmlРакурс
Російські загарбники на Таврійському напрямку за добу втратили вбитими та пораненими майже три роти.
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Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Таврійський напрямок. Знищення росіян продовжується. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1093 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти, — зазначив Тарнавський.
Зазначається, що за добу тако знищено 16 одиниць військової техніки ворога. Зокрема:
- танк;
- дві ББМ;
- два БПЛА «Орлан-10»
- БПЛА Zala;
- гаубицю 2А65 «Мста-Б»;
- РСЗВ БМ-27 «Ураган».
Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога, — додав Тарнавський.
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