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ЗСУ знищили ще 720 окупантів та 19 артсистем. Фото:

ЗСУ знищили ще 720 окупантів та 19 артсистем (ІНФОГРАФІКА)

25 чер 2023, 09:49
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Військові втрати російської федерації за минулу добу, 24 червня, склали 720 солдатів та офіцерів.


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Також українські оборонці спопелили шість танків, два броньовики, 19 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, дві системи ППО, чотири одиниці автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Також було знищено 12 БПЛА та 41 крилата ракета. Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 22 тис. 4630 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків — 4 тис. 30 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 806 (+2) од,
  • артилерійських систем — 4 тис. 34 (+19) од,
  • РСЗВ — 624 (+5) од,
  • засоби ППО — 385 (+2) од,
  • літаків — 314 (+0) од,
  • гелікоптерів — 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 472 (+12),
  • крилаті ракети — 1 тис. 259 (+41),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 735 (+4) од,
  • спеціальна техніка — 552 (+4).

Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 23 червня українські військові завдали ракетного удару по базі росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Джерело: Ракурс


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