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ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 19 артсистем. Фото:
ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 19 артсистем (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184447-vsu-unichtojili-esche-720-okkupantov-i-19-artsistem-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації за минулу добу, 24 червня, склали 720 солдатів та офіцерів.
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Також українські оборонці спопелили шість танків, два броньовики, 19 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, дві системи ППО, чотири одиниці автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Також було знищено 12 БПЛА та 41 крилата ракета. Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 22 тис. 4630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 4 тис. 30 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 806 (+2) од,
- артилерійських систем — 4 тис. 34 (+19) од,
- РСЗВ — 624 (+5) од,
- засоби ППО — 385 (+2) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 472 (+12),
- крилаті ракети — 1 тис. 259 (+41),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 735 (+4) од,
- спеціальна техніка — 552 (+4).
Нагадаємо, 23 червня українські військові завдали ракетного удару по базі росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.