ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 19 артсистем. Фото:

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Ракурс

Військові втрати російської федерації за минулу добу, 24 червня, склали 720 солдатів та офіцерів.

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Також українські оборонці спопелили шість танків, два броньовики, 19 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, дві системи ППО, чотири одиниці автомобільної та чотири — спеціальної техніки. Також було знищено 12 БПЛА та 41 крилата ракета. Загальну цифру втрат крилатих ракет подано з урахуванням уточнень за попередній період. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 22 тис. 4630 (+720) осіб ліквідовано,

танків — 4 тис. 30 (+6) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 806 (+2) од,

артилерійських систем — 4 тис. 34 (+19) од,

РСЗВ — 624 (+5) од,

засоби ППО — 385 (+2) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 472 (+12),

крилаті ракети — 1 тис. 259 (+41),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 735 (+4) од,

спеціальна техніка — 552 (+4).

Нагадаємо, 23 червня українські військові завдали ракетного удару по базі росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.