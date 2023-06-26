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ВСУ ликвидировали уже более 225 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

950 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2023, 08:13
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 225 тис. 580 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб.


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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 31 танк;
  • 7 тис. 820 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 55 одиниць артилерійських систем;
  • 624 одиниці РСЗВ;
  • 385 одиниць засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 308 гелікоптерів;
  • 3 тис. 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 259 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 751 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 557 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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