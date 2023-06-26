Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ ликвидировали уже более 225 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
950 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184471-950-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 225 тис. 580 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб.
.
Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 31 танк;
- 7 тис. 820 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 55 одиниць артилерійських систем;
- 624 одиниці РСЗВ;
- 385 одиниць засобів ППО;
- 314 літаків;
- 308 гелікоптерів;
- 3 тис. 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 259 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 751 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 557 одиниць спеціальної техніки.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...