ЗСУ ліквідували вже понад 225 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184471-950-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 225 тис. 580 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб.

.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: