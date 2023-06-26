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ЗСУ ліквідували вже понад 225 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
950 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184471-950-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 225 тис. 580 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 950 осіб.
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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 31 танк;
- 7 тис. 820 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 55 одиниць артилерійських систем;
- 624 одиниці РСЗВ;
- 385 одиниць засобів ППО;
- 314 літаків;
- 308 гелікоптерів;
- 3 тис. 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 259 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 751 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 557 одиниць спеціальної техніки.
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