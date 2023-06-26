Рашисты снова совершили воздушную атаку по Украине, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184472-13-vozdushnyh-celey-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-v-noch-na-26-iunya-infografika.html

Ракурс

Російські окупанти в ніч на сьогодні, 26 червня, здійснили повітряну атаку по Україні, переважно з південного напрямку.

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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

На південному напрямку:

ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря;

силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів».

На північному напрямку: