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Рашисты снова совершили воздушную атаку по Украине, фото: Генштаб ВСУ

13 воздушных целей уничтожили защитники Украины в ночь на 26 июня (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2023, 08:43
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Російські окупанти в ніч на сьогодні, 26 червня, здійснили повітряну атаку по Україні, переважно з південного напрямку.


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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

На південному напрямку:

  • ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря;
  • силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів».

На північному напрямку:

  • ворог атакував чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні);
  • усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Источник: Ракурс


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