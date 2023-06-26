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Російські окупанти в ніч на сьогодні, 26 червня, здійснили повітряну атаку по Україні, переважно з південного напрямку.
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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
На південному напрямку:
- ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря;
- силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів».
На північному напрямку:
- ворог атакував чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні);
- усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
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