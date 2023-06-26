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Ракурс
Рашисти знову здійснили повітряну атаку по Україні, фото: Генштаб ЗСУ

13 повітряних цілей знищили захисники України в ніч на 26 червня (ІНФОГРАФІКА)

26 чер 2023, 08:43
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Російські окупанти в ніч на сьогодні, 26 червня, здійснили повітряну атаку по Україні, переважно з південного напрямку.


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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

На південному напрямку:

  • ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря;
  • силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім «шахедів».

На північному напрямку:

  • ворог атакував чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні);
  • усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Джерело: Ракурс


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