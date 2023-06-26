Мобильные операторы будут на два года резервировать номера погибших или пропавших защитниковhttps://racurs.ua/n184483-mobilnye-operatory-budut-na-dva-goda-rezervirovat-nomera-pogibshih-ili-propavshih-zaschitnikov.htmlРакурс
В Україні мобільні оператори на два роки резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників.
Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.
Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих, — наголосив Федоров. — Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.
Для застосування цієї функції потрібно:
- звернутися до служби підтримки оператора (Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433);
- повідомити номер для резерву;
- зазначити, від кого звернення;
- очікувати на отримання SMS з рішенням.
Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вдячний компаніям, які підтримали ініціативу, — додав Федоров.