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Ракурс
Номера погибших или пропавших защитников будут резервировать

Мобильные операторы будут на два года резервировать номера погибших или пропавших защитников

26 июн 2023, 15:26
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В Україні мобільні оператори на два роки резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників.


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Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.

Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих, — наголосив Федоров. — Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Для застосування цієї функції потрібно:

  1. звернутися до служби підтримки оператора (Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433);
  2. повідомити номер для резерву;
  3. зазначити, від кого звернення;
  4. очікувати на отримання SMS з рішенням.

Зараз послуга працює в тестовому режимі. Вдячний компаніям, які підтримали ініціативу, — додав Федоров.

Источник: Ракурс


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