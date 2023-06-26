Номера погибших или пропавших защитников будут резервировать

https://racurs.ua/n184483-mobilnye-operatory-budut-na-dva-goda-rezervirovat-nomera-pogibshih-ili-propavshih-zaschitnikov.html

Ракурс

В Україні мобільні оператори на два роки резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників.

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Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж.

Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих, — наголосив Федоров. — Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Для застосування цієї функції потрібно:

звернутися до служби підтримки оператора (Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433); повідомити номер для резерву; зазначити, від кого звернення; очікувати на отримання SMS з рішенням.