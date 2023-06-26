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Украинские военные освободили Ровнополь, инфографика: Андрей Шор
ВСУ освободили Ровнополь на Донетчине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184482-vsu-osvobodili-rovnopol-na-donetchine-video.htmlРакурс
Сили оборони України взяли під контроль село Рівнопіль Великоновоселівського району Донецької області, яке було окуповане рашистами.
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Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі, — зазначила Маляр.
Також у соцмережах з’явилося відео від бійців 31-ї окрема механізованої бригади ЗСУ, котрі підтверджують звільнення Рівнополя.
Маляр зазначила, що за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.
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