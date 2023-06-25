Украинские военные продвинулись в районе Бахмута, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184470-vsu-na-flangah-bahmuta-prodvinulis-na-600-1000-metrov-cherevatyy.html

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ЗСУ на Бахмутському напрямку за добу просунулися на відстань від 600 до 1 тис. м.

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Про сьогодні, 25 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах довкола Бахмуту від 600 до 1000 метрів, — зазначив Череватий.

Зазначається, що ЗСУ знищили 186 окупантів та поранили ще 224, вісім рашистів потрапили у полон.

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