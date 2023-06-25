Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинские военные продвинулись в районе Бахмута, фото: Генштаб ВСУ
ВСУ на флангах Бахмута продвинулись на 600−1000 метров — Череватыйhttps://racurs.ua/n184470-vsu-na-flangah-bahmuta-prodvinulis-na-600-1000-metrov-cherevatyy.htmlРакурс
ЗСУ на Бахмутському напрямку за добу просунулися на відстань від 600 до 1 тис. м.
.
Про сьогодні, 25 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах довкола Бахмуту від 600 до 1000 метрів, — зазначив Череватий.
Зазначається, що ЗСУ знищили 186 окупантів та поранили ще 224, вісім рашистів потрапили у полон.
Також українські військові знищили:
- танк;
- БМП;
- дві артилерійські установки;
- дві РСЗВ «Град»;
- три протитанкові комплекси;
- три гармати;
- ЗРК «Стріла-10»;
- шість складів з боєприпасами;
- три дрони-камікадзе «Ланцет»;
- один безпілотник «Орлан-10».
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...