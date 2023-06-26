Українські військові звільнили Рівнопіль, інфографіка: Андрій Шор

https://racurs.ua/ua/n184482-zsu-zvilnyly-rivnopil-na-donechchyni-video.html

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Сили оборони України взяли під контроль село Рівнопіль Великоновоселівського району Донецької області, яке було окуповане рашистами.

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Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі, — зазначила Маляр.

Також у соцмережах з’явилося відео від бійців 31-ї окрема механізованої бригади ЗСУ, котрі підтверджують звільнення Рівнополя.

Маляр зазначила, що за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.