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Ракурс
Українські військові звільнили Рівнопіль, інфографіка: Андрій Шор

ЗСУ звільнили Рівнопіль на Донеччині (ВІДЕО)

26 чер 2023, 15:02
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Сили оборони України взяли під контроль село Рівнопіль Великоновоселівського району Донецької області, яке було окуповане рашистами.


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Про це сьогодні, 26 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі, — зазначила Маляр.

Українські військові звільнили Рівнопіль, інфографіка: Андрій Шор

Також у соцмережах з’явилося відео від бійців 31-ї окрема механізованої бригади ЗСУ, котрі підтверджують звільнення Рівнополя.

Маляр зазначила, що за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км. Загалом з початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв. км.

Джерело: Ракурс


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