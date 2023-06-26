Під час засідання суду, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n184481-sprava-gandzuk-sud-uhvalyv-vyroky-zamovnyku-ta-organizatoru.html

Ракурс

Дніпровський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, котре сталося у 2018 році.

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Про це повідомляє видання «Суспільне».

Суд ухвалив такі рішення:

екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі;

засудженим зараховано у строк покарання час перебування під вартою у слідчому ізоляторі — один день попереднього ув’язнення відповідає одному дню позбавлення волі;

залишено без змін запобіжний захід Мангеру у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі Міністерства юстиції. До набуття вироком законної сили Левін перебуватиме у СІЗО;

у дохід держави буде стягнуто заставу Мангера у розмірі 1 млн 152 тис. грн. Ці кошти перерахують на спеціальний рахунок ЗСУ;

солідарно з Мангера і Левіна стягнуть на користь держави витрати на залучених експертів у сумі 153 тис. 296 грн;

також задоволено цивільний позов до Мангера і Левіна потерпілих у цій справі — Віктора Гандзюка, Надії Гандзюк і Сергія Денисова. На користь кожного з потерпілих з Мангера та Левіна солідарно стягнуть по 5 млн грн (загалом 15 млн грн);

суд заборонив відчужувати наявне майно Мангера і Левіна.

Тепер у Мангера і Левіна є 30 днів для оскарження рішення суду у Київському апеляційному суді.

Згідно з рішенням (суду — ред.), Мангер і Левін залишаються під вартою. А саме рішення вступить в законну силу тільки після того, як його розгляне апеляція. Прогнозувати строки (розгляду апеляції — ред.) не можна, але зазвичай це швидше, ніж у першій інстанції відбуваються, — зазначає адвокат потерпілих Ольга Веретільник.

Адвокати Мангера і Левіна вже заявили, що планують подати апеляцію.

Джерело: «Суспільне»