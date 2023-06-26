Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час засідання суду, скріншот відео
Справа Гандзюк — суд ухвалив вироки замовнику та організаторуhttps://racurs.ua/ua/n184481-sprava-gandzuk-sud-uhvalyv-vyroky-zamovnyku-ta-organizatoru.htmlРакурс
Дніпровський райсуд Києва сьогодні, 26 червня, оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, котре сталося у 2018 році.
.
Про це повідомляє видання «Суспільне».
Суд ухвалив такі рішення:
- екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі;
- засудженим зараховано у строк покарання час перебування під вартою у слідчому ізоляторі — один день попереднього ув’язнення відповідає одному дню позбавлення волі;
- залишено без змін запобіжний захід Мангеру у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі Міністерства юстиції. До набуття вироком законної сили Левін перебуватиме у СІЗО;
- у дохід держави буде стягнуто заставу Мангера у розмірі 1 млн 152 тис. грн. Ці кошти перерахують на спеціальний рахунок ЗСУ;
- солідарно з Мангера і Левіна стягнуть на користь держави витрати на залучених експертів у сумі 153 тис. 296 грн;
- також задоволено цивільний позов до Мангера і Левіна потерпілих у цій справі — Віктора Гандзюка, Надії Гандзюк і Сергія Денисова. На користь кожного з потерпілих з Мангера та Левіна солідарно стягнуть по 5 млн грн (загалом 15 млн грн);
- суд заборонив відчужувати наявне майно Мангера і Левіна.
Тепер у Мангера і Левіна є 30 днів для оскарження рішення суду у Київському апеляційному суді.
Згідно з рішенням (суду — ред.), Мангер і Левін залишаються під вартою. А саме рішення вступить в законну силу тільки після того, як його розгляне апеляція. Прогнозувати строки (розгляду апеляції — ред.) не можна, але зазвичай це швидше, ніж у першій інстанції відбуваються, — зазначає адвокат потерпілих Ольга Веретільник.
Адвокати Мангера і Левіна вже заявили, що планують подати апеляцію.
Джерело: «Суспільне»
Читайте також
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...