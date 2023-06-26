Главу Тернопольского облсовета поймали на взятке - как вымогали неправомерную выгоду

https://racurs.ua/n184503-glavu-ternopolskogo-oblsoveta-poymali-na-vzyatke-kak-vymogali-nepravomernuu-vygodu-video.html

Ракурс

Керівнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, першому заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та заступнику Ігорю Гайдуку повідомили про підозру в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

.

Як повідомили у НАБУ, особи висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати в цілому понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони України.

НАБУ увечері 26 червня опублікувало оперативне відео слідства.

Голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.

Нагадаємо, що НАБУ затримало голову Тернопільської облради Головка.

Справа розслідується за фактом імовірного одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Разом із ним затримали двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем’янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука.

За даними слідства, затримані висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати майже 1,8 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації перед ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.