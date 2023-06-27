На «Град» меньше стало у россиян - ВСУ отработали по враждебному РСЗО

https://racurs.ua/n184523-na-grad-menshe-stalo-u-rossiyan-vsu-otrabotali-po-vrajdebnomu-rszo-foto.html

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Воїни Збройних сил України виявили на успішно відпрацювали по російській реактивній системі залпового вогню 9К55−1 «Град-1» калібру 122 мм, яка випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.

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Про це 27 червня повідомив у Телеграм народний депутат Юрій Мисягін.