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На “Град” менше стало у росіян — ЗСУ відпрацювали по ворожому РСЗВ

На «Град» менше стало у росіян — ЗСУ відпрацювали по ворожому РСЗВ (ФОТО)

27 чер 2023, 16:40
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Воїни Збройних сил України виявили на успішно відпрацювали по російській реактивній системі залпового вогню 9К55−1 «Град-1» калібру 122 мм, яка випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.


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Про це 27 червня повідомив у Телеграм народний депутат Юрій Мисягін.

Було — стало. Виявили та відпрацювали по російській пусковій установці РСЗВ 9К55−1 «Град-1» десь на фронті, — вказав Мисягін.

Джерело: Ракурс


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