На “Град” менше стало у росіян — ЗСУ відпрацювали по ворожому РСЗВ

https://racurs.ua/ua/n184523-na-grad-menshe-stalo-u-rosiyan-zsu-vidpracuvaly-po-vorojomu-rszv-foto.html

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Воїни Збройних сил України виявили на успішно відпрацювали по російській реактивній системі залпового вогню 9К55−1 «Град-1» калібру 122 мм, яка випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.

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Про це 27 червня повідомив у Телеграм народний депутат Юрій Мисягін.