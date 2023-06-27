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На “Град” менше стало у росіян — ЗСУ відпрацювали по ворожому РСЗВ
На «Град» менше стало у росіян — ЗСУ відпрацювали по ворожому РСЗВ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n184523-na-grad-menshe-stalo-u-rosiyan-zsu-vidpracuvaly-po-vorojomu-rszv-foto.htmlРакурс
Воїни Збройних сил України виявили на успішно відпрацювали по російській реактивній системі залпового вогню 9К55−1 «Град-1» калібру 122 мм, яка випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375.
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Про це 27 червня повідомив у Телеграм народний депутат Юрій Мисягін.
Було — стало. Виявили та відпрацювали по російській пусковій установці РСЗВ 9К55−1 «Град-1» десь на фронті, — вказав Мисягін.