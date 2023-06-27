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Кабмин объявил выговор Кличко и топ-чиновникам Киева - детали
Кабмин объявил выговор Кличко и топ-чиновникам Киева — деталиhttps://racurs.ua/n184530-kabmin-obyavil-vygovor-klichko-i-top-chinovnikam-kieva-detali.htmlРакурс
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав проект розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності мера Києва та топ-посадовців. Йдеться про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та іншим чиновникам.
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Підтримано проект розпорядження КМУ:
Про притягання до дисциплінарної відповідальності — оголошення догани:
голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.;
начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С. М.;
голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Садовому С. М.;
голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Фесику К. О.;
голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашовій Н. М.;
голові Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Чечотці І. Р.
Також догани отримали перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашник М. В. та перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Поповцев О. С., на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов’язків голів відповідних райдержадміністрацій.