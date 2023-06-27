Уряд дав догану Кличку і київським топ-посадовцям - деталі

https://racurs.ua/ua/n184530-uryad-dav-doganu-klychku-i-kyyivskym-top-posadovcyam-detali.html

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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав проект розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності мера Києва та топ-посадовців. Йдеться про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та іншим чиновникам.

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Підтримано проект розпорядження КМУ:

Про притягання до дисциплінарної відповідальності — оголошення догани:

голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.;

начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С. М.;

голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Садовому С. М.;

голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Фесику К. О.;

голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашовій Н. М.;

голові Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Чечотці І. Р.

Також догани отримали перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашник М. В. та перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Поповцев О. С., на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов’язків голів відповідних райдержадміністрацій.