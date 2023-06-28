Английский в Украине получит статус международного. Фото:

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Англійська мова може стали однією з мов міжнародного спілкування в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект «Про застосування англійської мови в України», яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови в Україні. Проект № 9432 унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади. Відповідний документ вже з’явився на сайті парламенту.

Англійська мова — мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, мова комунікації міжнародного наукового товариства та лідер серед мов в інтернеті. Наразі понад 1,5 млрд людей вивчають англійську мову у світі, — йдеться в документі.

Законопроект пропонує визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Також він унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

У пояснювальній записці вказується, що зараз англійська мова є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Ця мова є однією з шести мов Організації Об'єднаних Націй, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Єврокомісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що готується проект закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Напрацьовуємо рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.