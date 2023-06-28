Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия обстрелов на Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

Враг обстрелял село на Харьковщине, погибли гражданские

28 июн 2023, 15:21
999

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область.


.

У середу, 28 червня, близько 12.00 армія країни-агресора обстріляла Чугуївський район. Ворожі снаряди влучили на території прикордонного села Вовчанські Хутори. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

Внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє мирних мешканців. Вибухові травми несумісні з життям дістали чоловіки 48, 45 та 57 років, які перебували біля своїх будинків.

Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, — написав очільник ОВА.

Нагадаємо, 27 червня російська стратегічна авіація атакувала Кременчуцький район крилатими ракетами Х-22. Вони влучили у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров