Російські Х-22 у Кременчуці прилетіли у дачний кооператив

Російська ракета Х-22 за мить до влучання в ТРЦ "Амстор", 27 червня 2022 року, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n184519-rosiyski-h-22-u-kremenchuci-pryletily-u-dachnyy-kooperatyv.html

Ракурс

У Кременчуцькому районі ракети Х-22 влучили у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано, повідомили в ОВА.

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Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав про приліт у дачний кооператив.

Атака відбувалася ракетами Х-22. Цими ж ракетами рівно рік тому атакували область — тоді вони влучили до ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, де загинуло 22 людини, понад 60 — поранено.

Був виліт двох літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка, які випустили дві ракети, їх швидкість понад 4 тис. км на годину, — сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ту-22М3 запустили ракети, які зайшли в Україну над Сумською областю, пролетіли до Полтавської, після чого у Кременчуці почули вибух.