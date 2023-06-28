Швейцария отклонила запрос на продажу 96 танков Leopard 1 для Украины

https://racurs.ua/n184562-shveycariya-zablokirovala-zapros-na-prodaju-96-tankov-leopard-1-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Уряд Швейцарії відмовився реекспортувати танки Leopard 1 А5 в Україну.

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Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий відповідно до чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би Закону про військову техніку і привів би до відходу від політики нейтралітету Швейцарії, — йдеться у релізі на сайті уряду.

Ці танки зараз перебувають в Італії у небоєздатному стані. Планувалося, що їх повернуть до Німеччини на завод виробника для ремонту, а потім їх передадуть в Україну як військову допомогу.

Раніше комісія Федеральної ради Швейцарії дійшла висновку, що передача цих танків не порушить нейтралітет і чинні закони.