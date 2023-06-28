Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Швейцарія відхилила запит на продаж 96 танків Leopard 1 для України

Швейцарія заблокувала запит на продаж 96 танків Leopard 1 для України

28 чер 2023, 15:57
999

Уряд Швейцарії відмовився реекспортувати танки Leopard 1 А5 в Україну.


.

Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків неможливий відповідно до чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би Закону про військову техніку і привів би до відходу від політики нейтралітету Швейцарії, — йдеться у релізі на сайті уряду.

Ці танки зараз перебувають в Італії у небоєздатному стані. Планувалося, що їх повернуть до Німеччини на завод виробника для ремонту, а потім їх передадуть в Україну як військову допомогу.

Раніше комісія Федеральної ради Швейцарії дійшла висновку, що передача цих танків не порушить нейтралітет і чинні закони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів