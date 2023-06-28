Рада приняла в целом закон о доплатах военным во время военного положения

https://racurs.ua/n184565-rada-prinyala-zakon-o-doplatah-v-armii-vo-vremya-voennogo-polojeniya.html

Ракурс

Верховна Рада 28 червня ухвалила в другому читанні та в цілому резонансний законопроект № 9342 про доплати військовослужбовцям та їхні відпустки.

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Народний депутат Ярослав Железняк перерахував, про що йдеться в цьому документі.

Збережені з першого читання норми законопроекту:

основне завдання законопроєкту — військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів, тобто як зараз;

доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам — 2350 грн/міс. Теж за порядком Кабміну;

відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів, до 10 днів зимової + до 20 днів літньої;

не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;

мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Що змінилося порівняно з першим читанням: