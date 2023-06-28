Рада прийняла закон про доплати військовим під час воєнного стану

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Рада прийняла в цілому закон про доплати військовим під час воєнного стану
Рада прийняла закон про доплати військовим під час воєнного стануhttps://racurs.ua/ua/n184565-rada-pryynyala-zakon-pro-doplaty-viyskovym-pid-chas-voiennogo-stanu.htmlРакурс
Верховна Рада 28 червня ухвалила в другому читанні та в цілому резонансний законопроект № 9342 про доплати військовослужбовцям та їхні відпустки.
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Народний депутат Ярослав Железняк перерахував, про що йдеться в цьому документі.
Збережені з першого читання норми законопроекту:
- основне завдання законопроєкту — військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30−100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів, тобто як зараз;
- доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам — 2350 грн/міс. Теж за порядком Кабміну;
- відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів, до 10 днів зимової + до 20 днів літньої;
- не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
- мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.
Що змінилося порівняно з першим читанням:
- для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів — два місяці виплат за останньою займаною посадою, з третього місяця до закінчення розпорядження — додаткова виплата 20 тис. 100 грн за порядком КМУ (попередньо мало бути 12 тис., але депутат Роман Костенко відстояв більші виплати);
- померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;
- тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і порядку КМУ;
- мінімальний поріг доплати для інструкторів — 15 тис. грн за порядком КМУ;
- щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
- безперервна відпустка на лікування — не більше чотирьох місяців;
- строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.