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Ракурс
Российские оккупанты пытаются скрыть число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты пытаются скрыть число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС

28 июн 2023, 19:38
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російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС.


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У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Источник: Ракурс


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