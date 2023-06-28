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Российские оккупанты пытаются скрыть число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС
Российские оккупанты пытаются скрыть число жертв из-за подрыва Каховской ГЭСhttps://racurs.ua/n184574-rossiyskie-okkupanty-pytautsya-skryt-chislo-jertv-iz-za-podryva-kahovskoy-ges.htmlРакурс
російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС.
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У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.
Загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.
Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання, — повідомили в Генштабі ЗСУ.