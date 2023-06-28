російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС

https://racurs.ua/ua/n184574-rosiyski-okupanty-namagautsya-pryhovaty-kilkist-jertv-cherez-pidryv-kahovskoyi-ges.html

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російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС.

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У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.