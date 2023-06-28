Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС

28 чер 2023, 19:38
999

російські окупанти намагаються приховати кількість жертв через підрив Каховської ГЕС.


.

У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Загарбники залучили працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл.

Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів