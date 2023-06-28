У Запоріжжі самостійно вирішать питання перейменування міста

https://racurs.ua/ua/n184573-u-zaporijji-samostiyno-vyrishat-pytannya-pereymenuvannya-mista.html

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Мешканці Запоріжжя будуть самостійно вирішувати питання щодо перейменування міста. Члени Нацкомісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян.

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Нагадаємо, Нацкомісія зі стандартів держмови 27 червня запропонувала перейменувати Запоріжжя та ще понад 1 тис. 400 сіл, селищ і міст України. Це пояснили невідповідністю нормам української мови й дотичністю деяких назв до імперської політики росії.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що рішення комісії треба скасувати, і закликав ухвалити нове. За його словами, у переліку чимало назв, які відповідають стандартам державної мови, зокрема Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк тощо. Про це надіслано листа до МОН.

Міністерство культури та інформаційної політики зауважило, що перелік назв комісія склала некоректно. Крім того, немає експертизи Інституту української мови Національної академії наук.

Мовний омбудсмен заявив, що комісія вийшла за межі своїх повноважень, а перелік містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови

28 червня у Нацкомісії заявили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя — лише рекомендаційна. Там пояснили, що не мали наміру розглядати перейменування міста Запоріжжя, але отримали звернення від місцевих жителів.

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам. Члени нацкомісії рекомендують запропонувати нову назву для Запоріжжя, або надати обґрунтування для збереження поточної назви.

Місцева влада повинна подати свої рекомендації протягом шести місяців. Якщо за цей період місцева влада не надасть своїх пояснень, то це питання буде розглядати Верховна Рада.