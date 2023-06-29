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Воины ВСУ зачистили позиции рф и взяли в плен оккупанта
Воины ВСУ зачистили позиции рф и взяли в плен оккупанта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184588-voiny-vsu-zachistili-pozicii-rf-i-vzyali-v-plen-okkupanta-video.htmlРакурс
Воїни Сил оборони України зачистили позиції окупаційної армії росії на фронті і взяли в полон загарбника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, який також опублікував відповідне відео у Телеграм.
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У коментарі до відео Сирський додав, що події розгорталися на Бахмутському напрямку.
Штурмові дії виконували військовослужбовці другого механізованого батальйону 22-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Захисники України зачистили зачищені позиції противника і захопили в полон окупанта.