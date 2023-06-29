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Ракурс
Воины ВСУ зачистили позиции рф и взяли в плен оккупанта

Воины ВСУ зачистили позиции рф и взяли в плен оккупанта (ВИДЕО)

29 июн 2023, 10:20
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Воїни Сил оборони України зачистили позиції окупаційної армії росії на фронті і взяли в полон загарбника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, який також опублікував відповідне відео у Телеграм.


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У коментарі до відео Сирський додав, що події розгорталися на Бахмутському напрямку.

Штурмові дії виконували військовослужбовці другого механізованого батальйону 22-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Захисники України зачистили зачищені позиції противника і захопили в полон окупанта.

Источник: Ракурс


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