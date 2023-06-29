Воїни ЗСУ зачистили позиції рф і взяли у полон окупанта

https://racurs.ua/ua/n184588-voyiny-zsu-zachystyly-pozyciyi-rf-i-vzyaly-u-polon-okupanta-video.html

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Воїни Сил оборони України зачистили позиції окупаційної армії росії на фронті і взяли в полон загарбника. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, який також опублікував відповідне відео у Телеграм.

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У коментарі до відео Сирський додав, що події розгорталися на Бахмутському напрямку.

Штурмові дії виконували військовослужбовці другого механізованого батальйону 22-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Захисники України зачистили зачищені позиції противника і захопили в полон окупанта.