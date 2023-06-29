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Армия рф потеряла еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем
Армия рф потеряла еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистемhttps://racurs.ua/n184589-armiya-rf-poteryala-esche-680-zahvatchikov-samolet-i-27-artsistem.htmlРакурс
Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 загарбників, загальна кількість втрат окупаційної армії з початку вторгнення становить 227 тис. 780 солдатів. Окрім цього, Збройні сили України впродовж минулої доби знищили штурмовик Су-25 і 27 ворожих артсистем.
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Про це повідомляє сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 227 тис. 780 (+680 осіб ліквідовано за останню добу);
танків — 4 тис. 38 (+2 од.);
бойових броньованих машин — 7 тис. 857 (+10 од.);
артилерійських систем — 4116 (+27 од.);
РСЗВ — 627;
засобів ППО — 388 (+1);
літаків — 315 (+1);
гелікоптерів — 308;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 513 (+14 од);
крилатих ракет — 1 тис. 261;
кораблів /катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 780 (+6 од.);
спеціальної техніки — 569 (+6).