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Армия рф потеряла еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем

Армия рф потеряла еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем

29 июн 2023, 09:40
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Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 загарбників, загальна кількість втрат окупаційної армії з початку вторгнення становить 227 тис. 780 солдатів. Окрім цього, Збройні сили України впродовж минулої доби знищили штурмовик Су-25 і 27 ворожих артсистем.


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Про це повідомляє сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 227 тис. 780 (+680 осіб ліквідовано за останню добу);

  • танків — 4 тис. 38 (+2 од.);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 857 (+10 од.);

  • артилерійських систем — 4116 (+27 од.);

  • РСЗВ — 627;

  • засобів ППО — 388 (+1);

  • літаків — 315 (+1);

  • гелікоптерів — 308;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 513 (+14 од);

  • крилатих ракет — 1 тис. 261;

  • кораблів /катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 780 (+6 од.);

  • спеціальної техніки — 569 (+6).

Источник: Ракурс


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