Армія рф втратила ще 680 загарбників, літак і 27 артсистем

https://racurs.ua/ua/n184589-armiya-rf-vtratyla-sche-680-zagarbnykiv-litak-i-27-artsystem.html

Ракурс

Втрати росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 загарбників, загальна кількість втрат окупаційної армії з початку вторгнення становить 227 тис. 780 солдатів. Окрім цього, Збройні сили України впродовж минулої доби знищили штурмовик Су-25 і 27 ворожих артсистем.

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Про це повідомляє сьогодні Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року орієнтовно склали: