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Ракурс
Ближний бой под Бахмутом в ходе зачистки позиций рф показали ВСУ

Ближний бой под Бахмутом в ходе зачистки позиций рф показали ВСУ (ВИДЕО)

29 июн 2023, 10:58
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Воїни з батальйону «Стугна» вступили в ближній бій з солдатами окупаційної армії росії під час зачистки ворожих позицій. Відеозапис бою 29 червня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.


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Ближній бій від першої особи під Бахмутом: під час зачистки позицій окупантів бійцями батальйону «Стугна», наші військові здійснюють штурмову операцію попри чисельну перевагу противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у квітні батальйон «Стугна» штурмував позиції окупаційної армії росії біля «дороги життя» на Бахмут.

Источник: Ракурс


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