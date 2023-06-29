Ближній бій під Бахмутом під час зачистки позицій рф показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184592-blyjniy-biy-pid-bahmutom-pid-chas-zachystky-pozyciy-rf-pokazaly-zsu-video.html

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Воїни з батальйону «Стугна» вступили в ближній бій з солдатами окупаційної армії росії під час зачистки ворожих позицій. Відеозапис бою 29 червня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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Ближній бій від першої особи під Бахмутом: під час зачистки позицій окупантів бійцями батальйону «Стугна», наші військові здійснюють штурмову операцію попри чисельну перевагу противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у квітні батальйон «Стугна» штурмував позиції окупаційної армії росії біля «дороги життя» на Бахмут.