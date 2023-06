В беларуси строят палаточный лагерь для "вагнеровцев" - спутниковые фото

https://racurs.ua/n184601-v-belarusi-stroyat-palatochnyy-lager-dlya-vagnerovcev-sputnikovye-foto.html

Ракурс

На території білорусі будують військовий табір для російських найманців. Про це свідчать дані моніторингового проекту «Беларускі Гаюн», видань «Радіо Свобода» і The New York Times.

.

Наразі роботи тривають на території колишньої військової частини 61732 у селі Ціль Осиповицького району Могильовської області, де раніше дислокувалася 465-та ракетна бригада білоруської армії. Військова частина розташована за 90 км від мінська.

Останніми днями надійшла велика кількість інформації про те, що туди звозяться робітники з різних районів країни зі своєю будівельною технікою. Супутникові знімки, оприлюднені «Радіо Свобода» і The New York Times, свідчать, що білорусь швидко будує тимчасові споруди на покинутій військовій базі. The New York Times пише, що це свідчить про можливе місцезнаходження бойовиків «Вагнера».

За даними «Беларускі Гаюн», підрозділи ПВК «Вагнер» наразі ще не прибули до білорусі. На знімках, зроблених компанією Planet Labs 27 червня, видно зміни на території колишньої в/ч — тепер там з’явилися ряди об'єктів, які цілком можуть бути наметами. Розмір, колір і розташування будівель аналогічні іншим військовим наметовим містечкам, які були побудовані в білорусі та рф з початку 2022 року.