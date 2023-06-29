Пограничники взорвали россиян вместе с боеприпасами у Бахмута

https://racurs.ua/n184603-pogranichniki-vzorvali-rossiyan-vmeste-s-boepripasami-u-bahmuta-video.html

Ракурс

Воїни з Державної прикордонної служби України оприлюднили відеозапис знищення загарбників окупаційної армії росії разом із ворожими боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді біля Бахмута.

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Про пише прес-служба Держприкордонслужби.

Простеживши з безпілотника прикордонники виявили бойовий порядок ворога, місця укриття та переміщення його особового складу. Мінометні розрахунки реалізували вогневе ураження розвіданих об'єктів опорного пункту рф.

Мінометний обстріл накрив ділянку зосередження окупантів на цьому напрямку — трьох загарбників вдалося демілітаризувати, ще чотирьох — поранити. Окрім знищення живої сили, прикордонники підірвали боєприпаси рф. Після удару окупанти покинули займані позиції.