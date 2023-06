Армія рф збудувала греблю на околицях окупованого Токмака у Запорізькій області.

.

Гребля розташована в межах російської оборонної лінії, що охоплює Токмак. Після її будівництва на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила найближчі поля. Також імпровізована дамба може функціонувати як другий міст, хоча сусідній міст на дорозі Р37 зараз працює нормально. Про це повідомляє Bellingcat, публікуючи супутникові знімки.

На фото, яке зробив супутник американської компанії Planet Labs, видно сліди, які ведуть до новозбудованої греблі 3 травня. А фото за 6 травня показує, що річка Токмачка блокована. Рівень води на східній стороні греблі зростав до червня, через що підтопило навколишні поля.

Журналісти вважають, цю дамбу ворожі війська можуть підірвати, щоб використати тактику затоплення на тлі контрнаступу Збройних сил України. У разі прориву української армії до міста це може уповільнити оточення Токмака зі сходу.

Satellite imagery from Planet Labs shows water levels rising due to the recently built dam in Tokmak. pic.twitter.com/HYpmmezYZt