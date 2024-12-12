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Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены, фото: Нацполиция

В Запорожье завершили аварийно-спасательную операцию (ФОТО)

12 дек 2024, 16:31
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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару 10 грудня — роботи тривали понад 46 годин.


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Про це сьогодні, 12 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу:

  • загинуло 11 людей;
  • ще 22 особи травмовано, серед них п’ятирічна дівчинка.
  • Від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.

На місці ворожої атаки упродовж майже двох діб безперервно працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи та інші профільні служби, — зазначав Клименко.

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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