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Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено, фото: Нацполіція
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202099-u-zaporijji-zavershyly-avariyno-ryatuvalnu-operaciu-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару 10 грудня — роботи тривали понад 46 годин.
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Про це сьогодні, 12 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу:
- загинуло 11 людей;
- ще 22 особи травмовано, серед них п’ятирічна дівчинка.
- Від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.
На місці ворожої атаки упродовж майже двох діб безперервно працювали співробітники ДСНС, поліцейські, кінологи, парамедики, психологи та інші профільні служби, — зазначав Клименко.
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