Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n202099-u-zaporijji-zavershyly-avariyno-ryatuvalnu-operaciu-foto.html

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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару 10 грудня — роботи тривали понад 46 годин.

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Про це сьогодні, 12 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу:

загинуло 11 людей;

ще 22 особи травмовано, серед них п’ятирічна дівчинка.

Від громадян надійшло 120 заяв про пошкодження майна.