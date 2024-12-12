Знову зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202096-kilkist-zagyblyh-u-zaporijji-znovu-zrosla.html

Ракурс

Зросла кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю.

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Станом на 12 грудня відомо про загибель 11 місцевих мешканців. Сьогодні вдень рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів зруйнованого будинку. Про це очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Мали надію до останнього, але, на жаль… російська ракета вбила 11 запоріжців. Не пробачимо, — наголосив Федоров.

Також наразі відомо про ще 22 постраждалих.

Нагадаємо, 10 грудня росіяни поцілили по центру міста, ймовірно, балістичною ракетою «Іскандер». Були пошкоджені приватна клініка, де були лікарі й пацієнти, багатоповерхівки, школа та позашкільний заклад. Того дня з-під завалів вдалося врятувати двох жінок, вони перебували під уламками понад сім годин.

Серед поранених була одна дитина та медики. Лікарі змогли реанімувати людину, яку визнали загиблою.