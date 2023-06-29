Три самых горячих направления фронта назвали в Генштабе

ВСУ работают против оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n184614-tri-samyh-goryachih-napravleniya-fronta-nazvali-v-genshtabe.html

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Російські загарбники не відмовляються від планів захопити весь Донбас.

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Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, 29 червня, на фронті відбулось близько 22 бойових зіткнень. Ворог не зазнав успіху під час штурмів у районах Роздолівки та Білогорівки на Лиманському напрямку на в районі Бахмута. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 29 червня.

Всі штурми ворога також були відбиті в районі Авдіївки, а на Мар’їнському напрямку — поблизу Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки. Росіяни також не досягли мети в районі Новомихайлівки на Шахтарському напрямку.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються не дати просунутися підрозділам Сил оборони.

У Генштабі зазначили, що авіація Повітряних сил сьогодні завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, а ракетні війська та артилерія протягом доби уразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що Збройні сили України провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра Херсонської області, а також просунулися у Донецькій та Запорізькій областях.