"Вагнеровцы" в белоруси - одно из опасений Залужного

https://racurs.ua/n184639-vagnerovcy-v-belorusi-odno-iz-opaseniy-zalujnogo.html

Ракурс

«Вагнерівці» у білорусі — одне з побоювань головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він вважає, що Україна має готуватися до найгірших та найімовірніших сценаріїв.

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В розмові з The Washington Post Залужний зазначив, що заколот євгена пригожина в росії не мав суттєвого впливу на ситуацію на фронті.

Ми не відчули, що їхній захист десь послабився, — сказав він.

Головнокомандувач каже, що тепер доведеться розглядати певну додаткову загрозу Україні з півночі, адже частина «вагнерівців» переміщуються до білорусі.

У мене багато побоювань, і «Вагнер» — серед них. І не лише він. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться… Наше завдання — приготуватися до найгірших і найбільш імовірних сценаріїв. І ми намагатимемось мінімізувати можливі наслідки, — сказав він.

Після провалу заколоту пригожина відправили до білорусі, а бійцям його ПВК дозволили або піти у підрозділи Міноборони рф, або також виїхати до білорусі.

Нагадаємо, у розлогому інтерв’ю The Washington Post головком ЗСУ Залужний висловив розчарування тим, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, хоча від неї очікують швидкого відвоювання території у росіян-окупантів.