Украинский генерал Сергей Наев. Фото:

https://racurs.ua/n184653-o-situacii-na-granice-s-belarusu-rasskazalo-komandovanie-vsu.html

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Загроза наступу наземних сил з території Білорусі зараз не спостерігається.

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Але Північне угруповання українських військ готове до підвищення оборонних спроможностей. Розвідка не припиняє свою роботу, військові щодня контактують з іноземними партнерами, обмінюються інформацією. Про це командувач Об'єднаних cил Збройних cил України генерал-лейтенант Сергій Наєв 30 червня повідомив у Telegram.

Генерал наголосив, що особовий склад Сил оборони на північному напрямку злагоджений та професійно підготовлений. Командири цих підрозділів, за словами Наєва, знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення.

Наєв додав, що командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу.

Нагадаємо, 30 червня Ставка верховного головнокомандувача доручила головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу «Півночі» Сергію Наєву «підсилити» північний напрямок оборони України.

ЗМІ повідомили, що таке рішення могло бути пов’язане з можливим прибуттям до білорусі підрозділів ПВК «Вагнера» та їхнього ватажка євгена пригожина.