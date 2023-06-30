Оккупанты продолжают убивать друг друга на поле боя. Фото:

https://racurs.ua/n184654-okkupanty-prodoljaut-ubivat-drug-druga-na-pole-boya-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують вбивати своїх же військових.

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Зокрема, в Сергіївці Херсонської області після проведення чергової ротації на позиціях підрозділів 5-ї армії східного воєнного округу за два тижні підірвалося до 10 військовослужбовців противника. Вони загинули на мінах, які встановили загарбники з попередньої ротації. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 30 червня.

Також повідомляється, що військові рф продовжують мародерство на тимчасово окупованих територіях. Так, у Новопскові Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку. Саму ж територію медзакладу ворог облаштовує під польовий шпиталь.

У Генштабі розповіли й про успіхи на фронті. Авіація Повітряних сил 30 червня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та один — по зенітно-ракетному комплексу.

А ракетні війська та артилерія протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ окупантів.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські військовослужбовці масово викрадають майно та особисті речі з будинків місцевих жителів дачного кооперативу між населеними пунктами Лугівка та Фабричне.